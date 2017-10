Twijfels over veiligheid bouwconstructie, nieuwe school in Hoeven mag niet open

HOEVEN - De Brede School in Hoeven gaat voorlopig niet open. Dat heeft het gemeentebestuur besloten. De aannemer en de leverancier hebben de afgelopen week niet kunnen aantonen dat het gebouw veilig is. In het gloednieuwe pand zijn dezelfde bouwtechnieken gebruikt als in de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport.

Toen vorige week bleek dat het pand mogelijk onveilig is, werd de verhuizing stilgezet. Leerlingen van de basisscholen de Lindenlommer en Reuzelaar krijgen daarom voorlopig les in hun oude pand. Dat geldt ook voor de kindjes van de peuterspeelzaal.



De komende tijd wordt er gekeken of de vloerconstructie aangepast moet worden zodat de school toch open kan in de toekomst. De gemeente gaat hiervoor samenwerken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.



'We nemen geen enkel risico'

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder van de gemeente Halderberge vindt het erg vervelend maar wil geen risico nemen. "Uit de onderzoeken blijkt dat er geen volledige zekerheid kan worden gegeven over de vloerconstructie. Die zekerheid willen we als gemeente wel, want het gaat over een gebouw waar de kinderen van Hoeven dag in, dag uit onderwijs krijgen. Daarom nemen wij geen enkel risico.”

Ook de schooldirectie baalt enorm van de situatie maar heeft het volste vertrouwen dat leerlingen en docenten er het beste van gaan maken de komende tijd. "De teams van de school en de peuterspeelzaal zullen, onder de gegeven omstandigheden, zich tot het uiterste inzetten om het onderwijsleerproces zo adequaat mogelijk verder vorm te geven", aldus Jos Krebbekx.



Informatiebijeenkomst voor ouders

De komende dagen worden de oude schoolgebouwen van de twee scholen weer ingericht om so snel mogelijk weer les te kunnen geven. Ouders worden volgende week bijgepraat in een informatiebijeenkomst.