Man opgepakt voor aanranding in bossen bij Overloon

OVERLOON - De politie heeft een 41-jarige man uit Venray aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangevallen in de bossen bij Overloon. De verdachte werd vorige week dinsdag al van zijn bed gelicht, maar de politie maakte zijn arrestatie donderdag pas bekend.

De 26-jarige vrouw werd op zaterdag 8 juli betast toen ze aan het joggen was. Dit gebeurde rond een uur ‘s middags in de buurt van de Raaijweg in Overloon.



De politie heeft de auto van de 41-jarige man in beslag genomen. De politie gaat in het voertuig op zoek naar sporen. De verdachte zit voorlopig vast.



Grote zoektocht

De politie startte een grote zoektocht naar de dader van de aanranding. Zo werd er een sms verstuurd naar 1200 mogelijke getuigen. Ook waren er posters en stoepborden in de bossen te vinden.