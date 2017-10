Vader toch niet de cel in voor poging doodslag zoontje, onduidelijk wanneer hersenletsel ontstond

DEN BOSCH - Een 31-jarige man uit Veenendaal is in hoger beroep vrijgesproken van poging tot doodslag op zijn zoontje. Dat bepaalde donderdag het gerechtshof in Den Bosch. De man zou de baby die toen vijf maanden oud was, zo hard door elkaar hebben geschud dat het kind er blijvend hersenletsel aan overhield. Dat gebeurde in Den Bosch.

In 2012 veroordeelde de rechtbank in Den Bosch hem wel. Hij kreeg toen 18 maanden gevangenisstraf opgelegd, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Bij nader onderzoek in hoger beroep bleek echter dat het moment waarop het letsel is ontstaan niet goed is vast te stellen. Daardoor is ook niet duidelijk wie het letsel heeft toegebracht en is de man vrijgesproken.



Suf en wilde niet eten

Op 24 augustus 2010 belde de man 112 omdat zijn zoontje van 5 maanden oud suf was, niet wilde eten en nergens meer op reageerde. De ambulancebroeder die toen naar de baby heeft gekeken, zag echter niets bijzonders aan het kind en vond dat het alert reageerde.



Later die dag is de baby binnengebracht bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis met onder andere neurologische uitvalsverschijnselen. Scans wezen toen uit dat de baby ernstig hersenletsel had, veroorzaakt door een bloeduitstorting onder het harde hersenvlies. Dit letsel zou zijn ontstaan door geweld, waarschijnlijk het heftig heen en weer schudden van de baby. Omdat de man die middag als enige bij het kind was, werd hij verdacht van de mishandeling. Zelf heeft hij dit altijd ontkend.



Vrijspraak

Uit het nader onderzoek is gebleken dat niet onomstotelijk bewezen kan worden dat de vader het letsel van de baby heeft veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie heeft daarom om vrijspraak gevraagd. Het hof is het hiermee eens. Er is onvoldoende bewijs dat de vader zijn kind heeft mishandeld en daarom spreekt het hof hem vrij.