Dierenhater verspreidt gehaktballen met gif

HOOGERHEIDE - Honden- en kattenbezitters opgelet! Een dierenhater dumpt in de omgeving van de Plesmanlaan in Hoogerheide gehaktballen met vermoedelijk gif erin. Het eerste baasje meldde zich al met zijn pup bij de dierenarts.

De politie vermoedt dat het gaat om rattengif, maar kan het niet met honderd procent zekerheid zeggen. Ze roept mensen die meer weten op contact op te nemen met de politie.



Roosendaal is niet de eerste plaats in Brabant die last heeft van een dierenhater. Eerder dit jaar werd er een gebakken spons gevonden in Lieshout. Ook in Boxmeer probeerde een dierenbeul de nodige honden en katten te vermoorden. Daar had één hond van het gif gegeten en moest naar de dierenarts.



Braken

Gebakken sponzen en gehaktballen met gif zijn erg gevaarlijk voor honden en katten. Zij zien het als lekkernij en eten er van. Uiteindelijk worden ze ziek en kunnen zelfs overlijden. Als je er op tijd bij bent, helpt het vaak om het dier over te laten geven.