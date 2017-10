Vrouw zwaargewond bij ongeluk in Maarheeze, auto over de kop geslagen

MAARHEEZE - Een vrouw is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op D’Aasdonken in Maarheeze. Volgens omstanders reed de automobiliste tegen twee bomen aan en is ze toen over de kop geslagen.

Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Het traumateam heeft assistentie verleend aan andere hulpverleners. De vrouw is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht.

De weg is na het ongeluk tijdelijk afgesloten. De auto belandde in een greppel en wordt overeind gezet. Volgens een getuige moest de vrouw uit haar auto bevrijd worden en zijn er twee deuren verwijderd.