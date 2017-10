Cora van Nieuwenhuizen nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu

OISTERWIJK - Cora van Nieuwenhuizen uit Oisterwijk wordt de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu. Dat melden ingewijden donderdag aan persbureau ANP.

De 54-jarige Oisterwijkse stond tweede op de kieslijst van de VVD. Alle bewindslieden die voor die partij in het kabinet gaan zitten, zijn nu bekend. De VVD levert inclusief premier Mark Rutte zes ministers



Europees Parlement

Van Nieuwenhuizen is nu nog Europarlementariër. Ze zit sinds 1 juli 2014 in het Europees Parlement voor de VVD. Ze is lid van de commissie economische en monetaire zaken. Daarvoor was ze Tweede Kamerlid. Van 2007 tot en met 2010 was ze gedeputeerde in Brabant voor mobiliteit en infrastructuur.



Er is ook een ministerspost voor ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten uit Den Bosch. Zij krijgt volgens bronnen haar eigen ministerie van Landbouw.