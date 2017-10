Jop van der Linden: 'Willem II niets minder dan FC Groningen'

TILBURG - Jop van der Linden maakte zondag indruk bij Willem II. De verdediger speelde een sterke partij tegen FC Twente. "Ik heb genoten van afgelopen zondag. We wonnen en moesten er echt voor knokken. Ik kon een hoop ballen weghalen achterin. Het was een mooie dag."

Van der Linden kampte de afgelopen twee jaar met de nodige blessures. "Van enkele familieleden hoorde ik na de wedstrijd tegen FC Twente dat ze mij weer een keer hebben zien spelen op het niveau dat ik kan halen. Dat was helaas, door al die blessures, alweer een tijdje geleden."



In Tilburg is de verdediger, nadat hij in augustus overkwam van AZ, een vaste waarde. "Iedereen kan zien dat we iedere week groeien, zowel verdedigend als aan de bal. We geven inderdaad weinig weg. Dat is het voordeel van het spelen met drie centrale verdedigers. Maar we doen het niet alleen met z’n drieën. Het staat gewoon goed. We zijn groeiende en ik hoop dat we nog lang niet uitgegroeid zijn."



Kansrijk

Voor de Tilburgers staat vrijdagavond een uitwedstrijd tegen FC Groningen op de rol. Van der Linden stapt met vertrouwen de bus in. "Dat stappen we allemaal. Het vertrouwen is er. We zien kansen in Groningen."



Hij vervolgt: "Ze staan maar drie punten boven ons. We zien kansen om op gelijke hoogte te komen. Ook al je kijkt naar de spelers en het team, voelen wij ons niet minder. Welke kansen we exact zien, hebben we intern besproken. En daar houden we het ook nog maar even."