Erwin van de Looi hakt knoop door: Mattijs Branderhorst nieuwe eerste doelman Willem II

TILBURG - Mattijs Branderhorst is de nieuwe eerste doelman van Willem II. Trainer Erwin van de Looi geeft hem de voorkeur boven Timon Wellenreuther. De Duitser was naar Tilburg gehaald als eerste man, maar kan het voorlopig niet waarmaken.

"De keepers zitten qua kwaliteit heel dicht bij elkaar", vertelt Van de Looi. "Mattijs is in de anderhalve jaar dat ik hier zit, enorm gegroeid. We zien hem echt progressie maken. Dit is het moment waarop wij denken dat het team net iets meer aan Mattijs heeft. Hij spreekt Nederlands, heeft een net iets betere coaching en brengt iets meer rust. Daarom krijgt hij de voorkeur."



Branderhorst is uiteraard erg blij met het vertrouwen dat Van de Looi in hem heeft. Wellenreuther is logischerwijs even wat minder blij. "Dat is een abc’tje", aldus de oefenmeester. "Hij is naar hier gekomen om te spelen en nu valt hij er even buiten. Hij moet dat verwerken. Dat doet natuurlijk pijn, dat is logisch. Maar hij is professional en zal er goed mee omgaan."



Branderhorst stond afgelopen zondag voor de eerste keer tussen de palen in Tilburg. Hij kon zijn minuten maken, omdat Wellenreuther een dag daarvoor geblesseerd was geraakt op de training. Achteraf gezien was dat wellicht geluk bij een ongeluk voor Van de Looi.Willem II speelt vrijdagavond in en tegen Groningen. De opstelling geeft Van de Looi nog niet prijs. Ben Rienstra (privéomstandigheden) en Freek Heerkens (blessureleed) zijn twijfelgevallen bij Willem II. Bartholomew Ogbeche keert na langdurig blessureleed terug in de selectie. Hij begint niet in de basis, maar kan eventueel wel invallen.