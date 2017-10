Wie herkent deze vingervlugge Marktplaats-oplichter? Man koopt Macbook met vals geld

ROSMALEN - De politie is op zoek naar een gehaaide en vingervlugge Marktplaats-oplichter. De man kocht in Rosmalen een Macbook met vals geld. Dit terwijl de verkoper de briefjes van vijfhonderd euro nog liet testen.

Het slachtoffer verkocht zijn Macbook via Marktplaats. Hij nam de man die de computer wilde hebben mee naar een tankstation om daar de geldbiljetten op echtheid te testen. Er leek niets aan de hand en de Macbook werd meegegeven.



De verkoper kwam er later achter dat hij toch vals geld had gekregen. De politie denkt dat er sprake is van een slimme wisseltruc en dat de briefjes na de test dus nog omgewisseld zijn.



Beelden tankstation

Om de dader op te sporen zijn er beelden van het tankstation vrijgegeven. De foto's zijn op internet gezet. De man heeft opvallende tatoeages op zijn vinger en hand. Mensen die hem herkennen, kunnen contact opnemen met de politie.