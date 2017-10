Helmonder in rechtbank: 'Wietkwekerij is eigenlijk homosauna'

HELMOND/LOMMEL - Een 33-jarige Helmonder stond donderdag voor de Belgische rechter voor het kweken en handelen van wiet in Lommel. Na een brand in zijn woning ontdekte de politie een wietplantage van 150 planten in zijn zolder. De Helmonder had een bijzondere verklaring voor alle kweekapparatuur in zijn woning.

Naast de 150 wietplanten werden volgens de Belgische autoriteiten ook andere ruimtes in het huis klaargemaakt voor het kweken van wiet. De verdachte ontkende dit volledig en beweerde dat hij zijn woning tot homosauna aan het ombouwen was.



'Zeer ongeloofwaardig'

De rechtbank beschouwt dit als ‘zeer ongeloofwaardig’ en eist vijftien maanden celstraf en een boete van 12.000 euro. De Helmonder krijgt 16 november definitief zijn vonnis.