Patsercontrole in Breda, schreeuwende vrouw afgevoerd

BREDA - De politie hield donderdagmiddag een grote patsercontrole in de binnenstad van Breda. Tientallen agenten controleerden auto's aan de Nieuweweg. Ook de belastingdienst werkt mee aan de controle. Tijdens de controle is in ieder geval één persoon aangehouden.

Volgens een getuige liep de vrouw schreeuwend op de controlerende agenten af. De politieagenten probeerden in gesprek te gaan met de dame, uiteindelijk werd ze geboeid in een politiewagen afgevoerd.



Automobilisten opgewacht

Politiehonden controleerden de auto's. Op een aantal plekken in de stad stonden motoragenten automobilisten op te wachten. Verdachte auto's werden vervolgens naar de controleplek begeleid.



De politie houdt regelmatig patsercontroles en int op die manier veel openstaande boetes. Afgelopen juni leverde zo'n controle in Breda-Noord nog 13.000 euro's aan boetes op.