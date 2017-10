Geitenboer mag uitbreiden ondanks bouwstop: buurt maakt zich zorgen

TETERINGEN - In juli 2017 werd er een bouwstop ingevoerd op nieuwe geitenstallen in onze provincie. Maar in Teteringen word toch een nieuwe stal gebouwd. Daar zijn niet alle inwoners het mee eens. “We hebben in de rapporten van het RIVM gezien dat een geitenhouderij risico’s heeft voor de mensen die op een afstand van ongeveer twee kilometer wonen." Maar de bouwvergunning is al in december 2014 aan de geitenhouderij verleend.

De boerderij van de familie Buiks kan dus toch uitbreiden: van 900 naar 1.200 geiten. In de huidige vergunning van de gemeente Breda staat dat er maximaal 1.675 geiten tussen 61 dagen en 1 jaar oud mogen worden gehouden.

‘Regeltjes zijn regeltjes’

“De gemeente heeft dus geen mogelijkheid meer om de bouw stil te leggen", aldus Ad van Beurden, die vanuit zijn achtertuin uitkijkt op de geitenstallen. "Tenzij we de politiek inschakelen. Maar tot nu reageert de wethouder niet op de door ons geschreven brieven. Dat is heel vervelend.”



“Regeltjes zijn regeltjes. Maar de vraag is op een gegeven moment: moet het gezondheidsrisico wat aanwezig is geen prioriteit hebben bóven de regeltjes die er zijn?”, vindt Van Beurden.



“Ik begrijp de zorgen wel, maar er is eigenlijk geen reden voor”, stelt geitenboer Patrick Buiks. “Wij voldoen aan alle eisen die er worden gesteld. Ik zou ook niet weten hoe we de zorgen van die mensen kunnen wegnemen." Buiks zag de bouwstop totaal niet aankomen. "Het kwam rauw op ons dak. We wisten toen niet wat voor consequenties dit had voor onze bouw."



Bewaren van mest

De bedrijfsvoering van de geitenhouderij is volgens Van Beurden niet schoon. “Je moet de mest negentig dagen op je erf bewaren. Maar je mag de verontreinigde mest niet over de straat uit rijden, maar dat gebeurt hier wel. En dat maakt de kans op ongelukken die daardoor ontstaan, zoals we bij de Q-koorts hebben gezien, natuurlijk wel aanwezig.”

“Dan van die negentig dagen klopt niet”, aldus Buiks. “Dat geldt alleen voor besmette bedrijven. Wel is iedere geitenboer verplicht om zijn mest minimaal dertig dagen onder een luchtdoorlatend zeil te bewaren. Pas daarna mag het worden getransporteerd. Ik splits de mest altijd in twee helften op en noteer alles op wat er in en uit gaat. Ook worden allebei geitenboeren elke twee weken getest op sporen van Q-koorts in hun melk.”



Nieuw onderzoek

De resultaten van het nieuwe onderzoek van het RIVM zullen in 2018 bekend worden gemaakt. “Tot die tijd zou het de bouw moeten worden opgeschort, of in ieder geval het uitbreiden van geitenhoeveelheid. Zodat we daar zekerheid over hebben”, aldus Van Beurden.