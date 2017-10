'PSV koploper door toeval en geluk', meent voetbalkenner Hugo Borst

EINDHOVEN - PSV is koploper in Nederland door toeval en geluk. Dat zegt voetbaljournalist Hugo Borst. "Ze leven een beetje boven hun stand."

Borst is niet onder de indruk van PSV. Als hij de wedstrijden van de Eindhovenaren doorneemt, komt hij tot weinig positieve zaken. "De openingswedstrijd tegen AZ hadden ze niet mogen winnen. Dan herinner ik me een wedstrijd tegen Feyenoord. Feyenoord was met tien man beter dan PSV met elf."



De journalist vervolgt: "Afgelopen zondag in Venlo, hadden ze tien man nodig om VVV te slachten. Tegen Heerenveen verloren ze. Om over het duel tegen Willem II, maar te zwijgen. Dat was een thuiswedstrijd, maar daarin speelden zó slecht in de eerste helft."



PSV won dit seizoen in de eredivisie alle wedstrijden, op het bezoek aan Heerenveen na. Phillip Cocu heeft met zijn ploeg vijf punten voorsprong op Ajax en Feyenoord. Komende zondag spelen de aartsrivalen tegen elkaar.



"Dat wordt een gelijkspel", aldus Borst. Volgens hem wint PSV zelf komend weekeinde van Heracles Almelo. "Dan staan ze zeven punten voor op alles en iedereen. PSV gaat hartstikke aan kop. Door toeval en geluk."