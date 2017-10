Stel steekt twee keer eigen woning in de brand, politie houdt ze aan

HELMOND - De politie heeft woensdagavond een man en vrouw aangehouden omdat ze ervan verdacht worden twee keer hun eigen huis is de brand te hebben gestoken. Dit meldt de politie na technisch onderzoek in het huis aan de Karekietstraat in Helmond. Beide branden vonden deze week plaats.

Dinsdagavond moest de brandweer voor het eerst uitrukken naar de woning. Toen stond de droger in de brand. De bewoners zouden de hulpdiensten hebben gebeld toen het rookalarm afging. De brandweer had de brand al snel onder controle.



De avond daarna was het direct weer raak. Toen was er brand op de benedenverdieping. Ook deze keer waren de hulpdiensten er ruim op tijd bij. Hierdoor bleef de schade in beide gevallen beperkt tot de woning zelf.



Zelf aangestoken

Tijdens technisch onderzoek van de politie is nu gebleken dat de bewoners de branden waarschijnlijk zelf hebben aangestoken. Wat het motief zou zijn van de twee is nog niet duidelijk. De man en vrouw zitten vast in afwachting van verder onderzoek.