Radim moet stoppen met zijn 'foodfiets': 'Iedereen gunt hem het beste, behalve de gemeente'

BREDA - Inwoners van Breda zien Radim Mazanek graag komen met zijn 'foodfiets' Wok Me Home. Maar als het aan de handhavers van de gemeente ligt, mag hij zijn eten niet meer verkopen. Hij heeft geen vergunning en daarom moet hij stoppen. Maar Radim zegt dat hij alles volgens de regels doet.

Hij maakt en verkoopt zijn eten vanuit een bakfiets en zet die regelmatig in de wijk Schorsmolen neer. Volgens hem heeft hij helemaal geen vergunning nodig. “Het mag als je ieder kwartier verplaatst, niks meer na tien uur ’s avonds verkoopt en niet voor andere bedrijven gaat staan. Daar houd ik me aan”, vertelt hij.



Toch kreeg hij vorige week een brief van de afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente. Hij zou een standplaats innemen op de openbare weg en dit mag niet zonder vergunning. Als hij niet stopt, krijgt hij een boete.



Politieke druk

Veel mensen scharen zich achter Radim. Hij vindt ook steun bij de SP in Breda. “Het is echt een goedzak. Radim is een vriendelijke en sympathieke vent. Iedereen gunt hem het beste, behalve de gemeente lijkt het wel”, vertelt fractievoorzitter Bas Maes.



De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. De socialisten willen dat er een oplossing komt. Helemaal omdat Radim al meerdere tegenslagen heeft gehad sinds hij in Nederland is.



Radim komt oorspronkelijk uit Tsjechië en was daar chefkok. Hij kwam in 2014 vanuit Engeland naar Breda om kansarme jongeren te leren koken. Dit deed hij in restaurant De Ark aan de haven. Maar het initiatief om de werkloze jongeren een vak te leren, stopte en Radim raakte zijn baan kwijt.“Ik was speciaal voor dit project vanuit Engeland gekomen. Maar omdat het mislukte, heb ik helaas nooit betaald gekregen”, vertelt hij. Toch besloot hij om niet bij de pakken neer te gaan zitten en zette hij ‘Wok Me Home’ op.Het oorspronkelijke plan was om verse wokmaaltijden vanuit automaten te verkopen op Nederlandse stations. Maar omdat hij tegen veel regels aan liep en naar eigen zeggen werd tegengewerkt, kreeg hij het niet rond. Hij kocht een bakfiets en besloot de maaltijden op straat te gaan verkopen.“De druk vanuit de buurt en politiek, lijkt succes te hebben”, zegt Radim. Hij is uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis. “De toon was al meteen anders. In de brief stond duidelijk dat ik moest stoppen en nu hebben ze het opeens over een waarschuwing. Ik ben benieuwd. Ik weet ook gewoon zeker dat wat ik doe volgens de regels is.”