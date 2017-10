Wil Boessen voor het eerst terug bij FC Oss na ontslag (en dat als coach van de aartsrivaal)

DEN BOSCH - Wil Boessen keert vrijdagavond terug naar de club waar hij twee jaar geleden werd ontslagen. Trainers worden regelmatig weggestuurd, maar het ontslag van Boessen deed veel stof opwaaien. De oefenmeester werd in 2015 door FC Oss op straat gezet en in geuren en kleuren werd het 'waarom' uit de doeken gedaan. Uitgerekend als coach van aartsrivaal FC Den Bosch keert hij nu terug naar het Frans Heesen Stadion.

Boessen werd destijds door de clubleiding van FC Oss een arrogante houding verweten. De successen van de club zou hij op zijn eigen conto schrijven en verder sprak hij minderwaardig over de ambities van de Osse club.



"Het ontslag was een dieptepunt in mijn carrière. Het gebeurde in een succesvol seizoen", haalt Boessen terug. "Maar het is alweer een tijd geleden. Ik ben absoluut niet rancuneus. Dat ben ik ook nooit geweest. Maar ik wil morgen wel winnen. Maar dat wil ik ook bij MVV, of in een willekeurige andere wedstrijd. Ik moet als coach altijd rationeel blijven en niet emotioneel worden."



'Een flinke tik'

Toch kan het haast niet anders dat Boessen vrijdag met een vreemd gevoel naar Oss afreist. Bij die club liep zijn imago een flinke deuk op. "Het zegt meer over degene die dat toen in de pers heeft gecommuniceerd dan over mezelf", wil hij daarover kwijt. "Ik heb het langs me neergelegd en het laten gaan."



Boessen heeft nog steeds contact met mensen binnen FC Oss, vertelt hij. Zo kent hij Klaas Wels, de hoofdcoach van de Ossenaren, goed. Toen Boessen de leiding had in Oss, was Wels zijn assistent. "Ik kijk enorm uit naar de wedstrijd van morgenavond", zegt de coach van FC Den Bosch. "Het is altijd prettig om tegen een club te spelen waarvan je het nodige weet."In zijn tijd bij Oss won Boessen tweemaal in één seizoen van FC Den Bosch. "Dat waren gelukkige momenten. We stegen boven onszelf uit in die wedstrijden. Dit zijn gewoon hele bijzondere duels. Ik kan me nog heugen uit mijn Osse tijd, dat we langs een café reden met de bus. Daar stonden Osse fans die fakkels met vuurwerk afstaken. Dat was heel apart, ja."Bossche fans zijn er vrijdagavond in Oss weer bij. Na de rellen in 2014 werden de supporters van de uitspelende club een paar jaar geweerd. Die straf is nu opgegeven.