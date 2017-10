220 boksers vechten in Eindhoven tijdens de Box Cup

EINDHOVEN - 220 boksers uit 24 landen strijden vanaf vrijdag om een gouden medaille tijdens de Eindhoven Box Cup. Het driedaagse evenement wordt voor de tweede keer gehouden in het Van der Valk hotel. Elke dag worden er meer dan 50 wedstrijden gespeeld. Onder de deelnemers een aantal nationale- en wereldkampioenen en olympisch kampioen zwaargewicht Evgeny Tischenko uit Rusland.

Donderdag werden de atleten gewogen en gekeurd. Maar belangrijker nog was de loting met meteen een uitdagende klus voor titelverdedigster Alicia Holzken uit Sint Oedenrode. Zij begint vrijdagmiddag in de ring tegen de sterke Russische Svetlana Solujanova.



"Het is voor mij een thuiswedstrijd. Er komen veel vrienden en bekenden kijken. Dus is ga weer voor een gouden medaille", zegt de atlete uit Sint Oedenrode. Ook Nouchka Fontijn treft in haar eerste partij een een Russische tegenstandster: Darima Sandakova.



Toernooi directeur Eric van den Heuvel is dik tevreden met het deelnemersveld: "De sterke nationale teams van Engeland en Ierland kiezen bewust voor Eindhoven in hun planning van grote mondiale toernooien waaronder ook EK's en WK's. Dat zegt denk ik wel iets over gewicht van dit evenement'.



Behalve voor de topboksers is er de komende dagen aandacht voor de breedtesport. De Eindhoven Box Cup is dan ook een toernooi waarbij opkomend talent het kan opnemen tegen nationale en internationale toppers. Het boks-event begint vrijdag om twee uur. De finales zijn op zondag.



Andere opvallende en interessante wedstrijden:



PETER MULLENBERG vs. Harry Woods (Engeland)

NOUCHKA FONTIJN vs. Darima Sandakova (Rusland)

AITO KOSTER vs. Gary McKenna (Ierland)

NASER SHALA vs. Ricardo Anzalone (Frankrijk)