Sterrenkijkers opgelet, we krijgen een weekend vol vallende sterren

EINDHOVEN - Komend weekend zijn er heel veel vallende sterren te zien. Vooral in de nacht van zaterdag op zondag. Sterrenkundigen verwachten dat er dan zo'n 35 tot 40 vallende sterren zullen oplichten.

De vallende sterren zijn te zien omdat meteorenzwerm Orioniden voor even zichtbaar is vanaf aarde. De Orioniden zijn stof en ijsdeeltjes van bekende komeet van Halley. Ieder jaar kruist de aarde de overblijfselen van de staart van Halley. De deeltjes die in onze dampkring verbranden zorgen voor een flinke lichtshow.



De meteorenzwerm bereikt rond 06:00 het hoogtepunt. Om ze te zien moet je naar het zuiden kijken, richting het sterrenbeeld Orion.



Het weer

Het wordt nog wel spannend of het weer in Brabant wil meewerken aan het sterrenspektakel. Zoals het er nu uitziet, zal de hemel helder zijn op zaterdagnacht. Maar er wordt voor het hele weekend wel regen en bewolking voorspeld, dus het kan ook nog tegenzitten.