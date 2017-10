Roosendaal krijgt schiethuis voor commando's in 2020

ROOSENDAAL - Het Korps Commando Troepen krijgt in 2020 een eigen schiethuis met een 360 graden schietbaan. Tot die tijd komt er een tijdelijke faciliteit op de kazerne van de elitetroepen in Roosendaal. Demissionair minister Klaas Dijkhoff liet donderdag de Tweede Kamer weten dat het huis dit jaar klaar moet zijn.

In juli besloot Defensie dat alle schietoefeningen in Ossendrecht worden stilgelegd. De maatregel volgde op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een dodelijk ongeval bij een schietoefening van de commando's in Ossendrecht in maart vorig jaar.



Dijkhoff komt begin volgend jaar met een reactie op de OVV-aanbeveling om een onderzoek te doen naar het veiligheidsbeleid bij het hele Defensie-apparaat.