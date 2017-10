Inbreker(s) betrapt in Tilburg, politiehelikopter ingezet in zoektocht naar verdachten

TILBURG - De politie heeft met een helikopter gezocht naar een of meerdere personen die in Tilburg werden betrapt tijdens een inbraak. Ze vluchtten weg vanuit een huis aan de Burgemeester Rauppstraat.

Bewoners van de woning hoorden volgens een politiewoordvoerder mensen op zolder rommelen toen ze thuis kwamen. Ze belden direct 112 waarna de inbrekers op de vlucht sloegen.



Er was al een helikopter in de buurt. Die heeft een tijdlang meegezocht naar de verdachten. Zonder succes, er is niemand aangehouden.



Meerdere personen

De politie vermoed dat het om meerdere personen gaat. Het is onduidelijk wat ze hebben meegenomen.