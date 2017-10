Heg vliegt in de fik: metershoge vlammen boven woning

GELDROP - Bij een woning op het Bogardeind in Geldrop is donderdagavond een grote heg afgebrand. De vlammen kwamen ver boven de woning. Het vuur is inmiddels geblust.

Buurtbewoners dachten dat er nog een hond in het huis was en hebben een ruit van de woning ingeslagen. Of de hond in het huis zat, is niet bekend. Het huis is licht beschadigd geraakt door de brand.

De brandweer heeft uit voorzorg met een steiger de naastgelegen tuinen natgespoten. De verbrande coniferen verspreidde overal gloeiende deeltjes.