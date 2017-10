Baanwielrenners Harrie Lavreysen en Shanne Braspennincx winnen brons op EK

LUYKSGESTEL/STRIJBEEK - Harrie Lavreysen uit Luyksgestel en Shanne Braspennincx uit Strijbeek hebben allebei brons veroverd op het EK baanwielrennen in Berlijn. Allebei pakten ze met Oranje de medaille op de teamsprint.

Lavreysen, die op het WK dit jaar nog zilver won, wist samen met Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli het Russische sprintteam voor te blijven.



Eindsprint

De Russen hadden een betere start, maar dankzij een eindsprint van Matthijs Büchli wisten de Nederlanders toch de bronzen plak te veroveren. Frankrijk pakte het goud door Duitsland met een verschil van 0,083 voor te blijven.



Braspennincx was samen met Kyra Lamberink te snel voor een Frans duo in de kleine finale. Het Russische team pakte net als vorig jaar het goud in de finale.