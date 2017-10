En weer twee... autobranden blijven Brabant teisteren

KNEGSEL - Er zijn in de nacht van donderdag op vrijdag weer twee auto's uitgebrand. Op de Steenselseweg in Knegsel ging een bestelbus in vlammen op. Aan het Geerke in Den Bosch werd een auto door brand verwoest.

De brandende bestelbus in Knegsel werd donderdagavond rond elf uur ontdekt. De melding van de autobrand in Den Bosch kwam om twee uur 's nachts binnen. Dit was al de tweede brand in de wijk Maaspoort in deze week.



Meer dan vijfhonderd

Brabant wordt geteisterd door autobranden. Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt dat al meer dan vijfhonderd auto’s in vlammen opgingen. Tilburg spant de kroon.