Unox tomatensoep-in-blik komt slecht uit onderzoek: te veel zout en suiker

OSS - De tomatensoep-in-blik van Unox in Oss komt als slechtste uit de bus bij een onderzoek naar het zoutgehalte in soep. Deze soep bevat 0,88 gram zout per honderd milliliter. Het Voedingscentrum adviseert maximaal 0,50 gram zout.

Onderzoeksbureau Questionmark vergeleek 33 verschillende tomatensoepen uit de supermarkt op de aanwezigheid van zout, toegevoegde suikers en keurmerken. Met de tomatensoepwijzer wil Questionmark de consument helpen bij het maken van een bewuste keuze.



Biologisch

De tomatensoep-in-blik van Unox bevat naast 0,88 gram zout 5,5 gram suiker per honderd milliliter soep.



De biologische tomatensoep van Unox voldoet ook niet aan de richtlijn van het Voedingscentrum, maar komt wel een stuk beter uit de test. Dit eindigt op de vierde plaats, met 0,63 gram zout per honderd milliliter soep en 5,9 gram suiker.



Johannes van Dam

De 'pure tomatensoep à la Johannes van Dam' van Kleinstesoepfabriek komt als beste uit de test, met 0,67 gram zout en 0,5 gram suiker per honderd milliliter soep. Aan deze soep zijn ook geen suikers toegevoegd, wat meeste andere soepen wel het geval is.