Herold laat zich niet wegpesten of uithongeren, Expeditie Robinson-deelnemer overleeft 'eiland van de onbekenden'

ASTEN - Ze probeerden hem weg te pesten en uit te hongeren, maar ondanks alle tegenwerking slaagde Astenaar Herold Dat er donderdag tijdens Expeditie Robinson in het 'eiland van de onbekenden' te verlaten. Na zestien dagen mag hij plaatsnemen in Kamp Noord.

Twee keer mislukte de proef van Herold Dat op de evenwichtsbalk, waarmee de bewoners van het 'eiland van de onbekenden' een plek op een van de eilanden van de BN'ers konden verdienen. De laatste proef viel hij zelfs als eerste van de balk. Dat gaf zijn mede-eilandbewoners het gevoel dat de Astense oud-militair te pakken was. En dus smeedde musicalactrice Carolina Dijkhuizen snode plannen.



'Op punt van breken'

Ze sprak mede-eilandbewoonster Marlé Janssen aan op het feit dat zij Herold een peptalk had gegeven. "Herold staat op het punt van breken", legde ze Marlé uit. "Het feit dat hij als eerste van de balk viel, heeft hem zo'n knak gegeven... Dit is hét moment om hem te breken. Ik denk dat je hieruit je voordeel moet halen." Janssen knikte en ook cabaretier Soundos el Ahmadi was er wel voor te vinden. "Een best wel geniaal idee."



Dijkhuizen adviseerde haar mede-eilandbewoners hun rivaal te verzwakken. "Hij heeft steeds meer eten nodig als een soort houvast, omdat zijn lichaam hem nu in de steek laat. Dus haal zijn eten weg. Op het moment dat hij neergaat, heb jíj kans."



'Maag draait aan alle kanten'

Maar Herold viel niet om. Hij oefende extra op de evenwichtsbalk en wist in de uitzending van donderdag in de derde proef te winnen, zodat juist hij door mocht naar een van de eilanden van de BN'ers.

"Dit voelt heel bizar", verzuchtte Herold, toen hij na weken voor de presentatoren Dennis Weening en Nicolette Kluijver stond. "Mijn maag draait aan alle kanten. Het is zo bizar, dit."



Witschge

Dat mag nu door naar kamp Noord. Hij neemt daar de plaats in van Richard Witschge. De ex-voetballer van Ajax werd in de uitzending van donderdag weggestemd.

Witschge gaf Dat nog een welgemeend advies om in Kamp Noord op te passen voor tv-presentatrice Marieke Elsinga. "Ik denk dat zij samenspeelt met Kaj Gorgels en zanger Danny Froger van kamp Zuid. Ik denk dat je het best de kant van acteur Roeland Fernhout en oud Ajax-voetbalster Anouk Hoogendijk kan kiezen..."