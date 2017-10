Man valt van dak bij het plaatsen van zonnepanelen in Rijen (Foto: Jeroen Stuve)

RIJEN - Bij het plaatsen van zonnepanelen op een huis in Rijen is vrijdagochtend een man van het dak gevallen.

De man kwam in de voortuin van het huis aan de Theodora Haverstraat terecht. Het slachtoffer is gewond naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.



De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), voorheen de Arbeidsinspectie, doet onderzoek.