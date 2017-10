Cees (70) redt zijn buurjongetje uit sloot: 'Dat is toch geen heldendaad?'

DEN BOSCH - Hij bedacht zich geen moment toen hij een kinderarmpje in het water zag. De 70-jarige Cees van Loon uit Den Bosch heeft zijn buurjongetje van anderhalf uit een sloot gered. “Een heldendaad? Iedereen zou dit toch gedaan hebben?”

Cees ging buiten een sigaretje roken en zag opeens iets drijven in het water. Hij dacht eerst dat het alleen om een kledingstuk ging. Maar toen hij opeens het armpje zag, ondernam hij meteen actie. “Ik trapte mijn schoenen uit en sprong in de plomp.”

Naar buiten geglipt

Hij haalde het kindje naar boven en ontdekte dat het zijn buurjongen was. Die was ongemerkt naar buiten geglipt. “Gelukkig begon hij meteen te huilen en hoesten. Ik heb 112 gebeld en die waren er binnen no time. De hulpverleners hebben hem drie kwartier onderzocht en alles leek goed.”

De ouders van het jochie zijn hun buurman erg dankbaar. Ook de politie vindt Cees een held. Agenten kwamen woensdag een bloemetje bij hem langsbrengen. Volgens de politie had het kindje het zonder deze heldendaad mogelijk niet gered.



Het jongetje maakt het volgens zijn redder nog steeds goed. “Hij stapt al weer als vanouds rond.”