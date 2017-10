Betrapte inbreker Tilburg ontkomt ondanks grote zoektocht met politiehelikopter

TILBURG - De betrapte inbreker waar de politie donderdagavond massaal naar zocht in de omgeving van de Burgemeester Rauppstraat in Tilburg is weten te ontkomen. Dat meldt de politie vrijdag. Bij de zoektocht werd ook een helikopter ingezet.

De bewoonster kwam rond kwart over acht thuis en hoorde op de bovenverdieping gestommel. Een ingeschakelde buurman nam poolshoogte op de eerste verdieping, maar toen was de inbreker al ervandoor.



Helikopter

De inbreker was binnengekomen door op de eerste verdieping een raam in te slaan. Agenten zochten in de omgeving nog naar de dader of daders en kregen daarbij hulp van een helikopter. 



Het is nog onduidelijk of de inbreker iets heeft buitgemaakt.