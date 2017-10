700 zwaluwen vormen één vogelverschrikker, monnikenwerk van vader en zoon valt in de prijzen

VALKENSWAARD - Vele zondagen lassen. En elkaar af en toe flink boos aankijken. Maar vader Toine en zoon Renzo van Lieshout zijn maar wat trots op het resultaat. Hun kunstzinnige vogelverschrikker viel donderdagavond in de prijzen op het Vogelverschrikkersfestival in Valkenswaard.

De vogelverschrikker won in de categorie ge?recyclede materialen. 700 metalen kleine zwaluwen lasten Toine en Renzo aan elkaar. En dus is de vogelverschrikker meer dan zomaar een vogelverschrikker, het is een monnikenwerk. "Mensen wilden hem graag kopen", zegt Toine, "maar dat moet ik even met mijn vrouw overleggen, want we willen hem zelf eigenlijk in de tuin."



Lassen in het bloed

Nu zit het lassen vader en zoon Van Lieshout in het bloed. Vader Toine heeft een plaatbewerkingsbedrijf en last vaker kunstwerken. Zoon Renzo is bij hem in de leer. Maar de vogelverschrikker was een flinke uitdaging voor beiden. "Zo hebben we geworsteld met de ogen, die niet echt goed zichtbaar waren."



De vogelverschrikker is gemaakt van vuurkorven die van gerecycled materiaal waren gemaakt. "We wilden dat het van een flinke afstand uit zou zien als een echte vogelverschrikker," zegt zoon Renzo. "Als je dan dichterbij komt, zie je alle zwaluwen." Het vogelverschrikkersfestival in Valkenswaard is nog tot en met zondag te zien.