Opgraving Cuijk levert geen badhuis op, 'maar het is wel serieus spectaculair'

CUIJK - De resten die vorige week vrijdag werden ontdekt bij rioleringswerkzaamheden in de Grotestraat in Cuijk, zijn niet van een Romeins badhuis uit de eerste eeuw. Dat laat archeoloog Nico van der Feest weten.

"Dat het een badhuis zou zijn, was sowieso de vraag", benadrukt Van der Feest. "Dat verhaal is een eigen leven gaan leiden. Dit heeft te maken met eerdere opgravingen onder de hudige Hema. Daarom bestaat het vermoeden dat er hier een badhuis heeft gelegen. De vondst die wij hebben gedaan, ligt pal voor de Hema en bestaat vooral uit Romeins bouwpuin."



Overkluizing

Hij houdt er rekening mee dat het gaat om de overkluizing van een greppel. "Een soort dam die langs de weg heeft gelegen en waarop men met droge voeten naar het badhuis kon lopen. Meer een soort nutsvoorziening dan een deel van het badhuis zelf."



Maar dit is een werkhypothese, benadrukt de archeoloog. "Die kan nog veranderen. Dat is de moeilijkheid met archeologie, je moet alles napluizen voordat je een concreet antwoord kan geven. En soms lukt dat zelfs dan niet eens."



'Hele bijzondere situatie'

Toch noemt hij de verwachtingen niet te hooggespannen. "Ik denk dat de verwachtingen niet hooggespannen genoeg zijn, maar op een verkeerd iets toegespitst. Wat eruit komt, is serieus spectaculair."



Meer kan hij er niet over zeggen op dit moment. "Dat is de gemeente toegezegd. Maar het wijst op een hele bijzondere situatie. Ik denk dat wat wij hier aantreffen boven verwachting is."