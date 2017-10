Ook in Sofia (Bulgarije) kennen ze de Dutch Design Week!

EINDHOVEN - Het gebeurde in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. "Eindhoven,"zei ik, want daar waren we op het vliegtuig gestapt. "Design Academy," zei Hristina, de gids die ons een toer gaf langs de pleziertjes van de Bulgaarse keuken. Ze was naar een voorlichtingsweekeinde van de Design Academy geweest. En ook de Dutch Design Week stond op haar "to do-lijstje". Ze was best een poosje bezig om te vertellen hoe enthousiast ze erover was voordat ze verder ging over Bulgaarse yoghurt en wijn.

Eindhoven loopt zich weer warm voor de Dutch Design Week. De komende tien dagen worden weer bijna driehonderdduizend gasten in de stad verwacht die komen kijken naar het werk van 2500 ontwerpers. Op pakweg honderd plekken in de stad valt iets te beleven dat met ontwerpen heeft te maken. Robots, treinstellen, bijzondere gebouwen en oesterzwammen... je kan het er allemaal tegenkomen. Net als complete plannen voor een nieuwe en betere wereld.







Niet de enige...

Eindhoven is niet de enige plek in de wereld waar een groot designevenement is. Maar de sfeer van de Dutch Design Week is toch net even wat anders. Waar het op veel plekken om glimmende en opgepoetste produkten gaat, draait het in Eindhoven vaak om het experiment, om het verzinnen van nieuwe dingen en het nadenken over de produkten waar straks behoefte aan zal zijn. De vaste uitspraak in Eindhoven is dat je hier nú kan zien wat over vijf tot tien jaar werkelijkheid is.





Het is een traditie (de design-academy bestaat al 60 jaar) die vruchten afwerpt. Eindhoven levert beroemde namen en mooie ideeën. Denk aan Maarten Baas wiens Schipholklok een van de eerste dingen is die bezoekers aan Nederland zien en die een bijzonder gebouw gaat neerzetten op een van de lelijkste pleinen van Eindhoven. Of aan studio Van Eijk en van der Lubbe die samen met Volvo een jaar mochten stoeien over de auto van de toekomst en die nu werken aan het nieuwe interieur voor Paleis Het Loo . Of aan Piet Hein Eek die via zijn meubels van afvalhout ook bij IKEA terecht is gekomen.De Dutch Design Week is groot. Wie veel wil zien, moet een beetje plannen en misschien voor een fiets zorgen want de lokaties liggen niet allemaal op loopafstand van elkaar. Wie gewoon wil dwalen en snuffelen, komt vanzelf terecht op Strijp-S dat met de grote oude Philipsfabrieken zeker bij mooi weer on-Nederlandse allure heeft. Of in de binnenstad van Eindhoven waar tussen de Witte Dame en het Van Abbemuseum van alles te beleven is.Een kort rijtje tips:het is nu bijna onvoorstelbaar dat de Design Academy met de afstudeervoorstelling ooit uitweek naar de Beurs van Berlage in Amsterdam. Hier zie je de ontwerpers van de toekomst met het werk waarop ze zijn afgestudeerd. Het kunnen lampen zijn of stoelen of room-dividers of niets dat daarop lijkt. Het leukste zijn misschien wel de enthousiaste verhalen van de studenten die vaak naast hun werk staan. Ze komen vanuit de hele wereld om hier te studeren.denken samen met Eindhovense ontwerpers over de treinen van de toekomst. Blijft treinreizen stilzitten en naar buiten staren of kan er meer in de coupé? Er gebeuren spannende dingen in treinen die naar Eindhoven rijden en op Strijp-S is een treinstel nagebouwd. Gaan we straks via een app spelletjes doen met onze medereizigers of komt er meubilair in de Intercity waarin je op weg naar de volgende vergadering een snelle work-out kan doen?onze auto's worden al jaren door robots gebouwd maar ze rukken ook op in de zorg. Wie nu tegen de vijftig is, wordt straks misschien wel elke avond ingestopt door een vrolijke robot. In Eindhoven denkt een aantal designers verder over robots, liefde en initimiteit . Wie er langs komt, kan contact leggen met drie verschillende robots,op Strijp-S staat een gebouw dat helemaal is gebouwd van geleend materiaal. Na de design week gaan alle spullen terug naar de uitleners zonder dat er iets aan is veranderd. Een bijzonder gebouw dus waaraan niets is gezaagd, gespijkerd, gezaagd, geschroefd of gelijmd. Een experiment op het gebied van duurzaam bouwen, Nederlanders eten veel oesterzwammen . Maar bij het oogsten ervan wordt het onderste stukje van het steeltje afgesneden. Bij elkaar is dat heel veel oesterzwam. Op de Dutch Design Week is te zien hoe je al die losse stukjes tot een oesterzwamworst kan maken,ook de Helmondse ontwerper Dave Hakkers vecht tegen verspilling. Hij heeft bedacht hoe Brabanders zelf het plastic uit hun afval kunnen recyclen. De techniek die je nodig hebt, is allemaal openbaar. Knutselaars kunnen dus zelf een eigen plasticrecyclingmachientje bouwen.Hristina uit Sofia komt dit jaar niet kijken. Ze heeft gekozen voor een studie kunstgeschiedenis. Maar ze wil wel graag nog een keer komen kijken. "Misschien volgend jaar!"