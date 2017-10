De burgemeester is steeds vaker een vrouw, maar grote steden gaan aan hun neus voorbij

EINDHOVEN - Nog nooit waren er zoveel vrouwelijke burgemeesters in Brabant als nu. Op dit moment zijn 16 van de 64 burgemeesters vrouw. Met de installatie van Hanne van Aart in november in Loon op Zand en Dilia Blok in Someren in december, worden dat er 18. Bijna 30 procent.

Ter vergelijking: in 1998 was slechts 15 procent van de burgemeesters in Brabant een vrouw.



Brabant scoort beduidend hoger dan andere provincies. Gemiddeld ligt het percentage op 23 procent, weet Ruud van Bennekom, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeester (NGB). "Enkele jaren geleden schommelde het in Nederland rond de 20 procent, de laatste jaren is het licht gestegen."



Kanttekening

Toch is er een kanttekening te maken. Onlangs werden Jack Mikkers (49) en Theo Weterings (58) gekozen als burgemeester voor Den Bosch en Tilburg. Twee mannen van middelbare leeftijd. Terwijl uit een enquête onder bewoners van beide steden de voorkeur voor een vrouw werd uitgesproken.

Een gemiste kans, vindt Gerda de Vries directeur van Feniks, het emancipatiecentrum in Tilburg. "De vrouwelijke burgemeesters zitten vooral in West-Brabant, in de kleinere gemeenten", zegt directeur Gerda de Vries. "Grotere gemeenten kiezen vooral nog mannen. Er is weinig diversiteit. De keuze voor twee mannen in Den Bosch en Tilburg is weinig verrassend."



Ervaring

Hoe dat komt, laat zich eenvoudig raden. Voor grotere gemeenten wordt veel bestuurlijke ervaring gevraagd. En het zijn nu nog vooral mannen die die ervaring hebben, weet Van Bennekom van het NGB. Maar De Vries ziet dat anders: "Er zijn echt wel vrouwen die bestuurlijke ervaring hebben, maar je moet ze misschien meer motiveren om te solliciteren."

Steek je daar moeite in en dan levert het wat op. Dat bleek althans in Bergeijk twee jaar geleden, toen Arinda Callewaert werd gekozen. Daar maakten de politici er geen geheim van dat de gemeente graag een vrouwelijke burgemeester wilde. Met resultaat: vijftien vrouwen solliciteerden op de functie. In 2001, toen er ook werd gezocht naar een burgemeester, waren dat er nog maar vier.





Volgens de Bergeijkse gemeenteraadslid Bart Verhagen, die in de vertrouwenscommissie zat die een nieuwe burgemeester moest voordragen, had de gemeente grote behoefte aan een vrouw. "In het college zaten alleen maar mannen, in de gemeenteraad maar twee vrouwen. De politiek werd gedomineerd door mannen. Terwijl vrouwen soms extra kwaliteiten met zich mee kunnen brengen. Dat merk je toch, bijvoorbeeld bij de enorme hagelschade in Luyksgestel vorig jaar. De burgemeester leefde echt mee met de mensen die werden getroffen."

Dat in Brabant relatief veel vrouwen burgemeester zijn, maakt de Helmondse burgemeester Elly Blanksma trots. "De commissaris van de Koning stimuleert vrouwen om te solliciteren. Dat werkt. Maar er is nog een weg te gaan. Want er zijn normaal gesproken nog steeds meer mannen dan vrouwen die reageren."