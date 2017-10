Drie molens mogen nog steeds niet draaien: bout kan afbreken en dan kunnen de wieken naar beneden vallen

SOMEREN - Drie Brabantse molens staan al een half jaar gedwongen stil. In de molens zit een bepaalde boutverbinding die zou kunnen breken. Bij twee molens in Nederland zijn de bouten al gebroken. Reden genoeg voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed alle 48 molens met zo'n boutverbinding stil te zetten. Zoals het er nu naar uit ziet, draaien de molens voorlopig nog niet.

Het is vervelend en jammer voor het straatbeeld, maar toch staan de molenaars er overwegend positief in. Jos Nieuwlaat, trotse molenaar van molen Van Aerden in Nispen, zegt dat de Rijksdienst ermee bezig is. "Er zijn zeker vorderingen, maar omdat molens waar nog geld mee wordt verdiend voorgaan in reparatie, moeten wij langer wachten." Omdat er maar weinig bedrijven zijn die weten hoe je molens opknapt, duurt het waarschijnlijk nog wel even.



Lees ook: Veiligheidsrisico: drie Brabantse molens stilgelegd, bouten van wieken mogelijk los



Roeden

De drie molens in Brabant hebben een boutverbinding in de roeden. "Roeden vormen de basis van het wiekenkruis. Heel vroeger werden de roeden gemaakt van één lang stuk hout, later van metaal", vertelt Jos. Vroeger was het dus een roede uit één stuk, nu bestaan ze vaak uit twee losse stukken. "Die stukken zetten ze weer met bouten en moeren aan elkaar. Maar door het gewicht van de roeden en de wieken kan de verbinding krom trekken en breken de bouten af." Dat is dus gebeurd bij twee molens elders in Nederland.



Als de bouten afbreken, kunnen de roeden en de wieken naar beneden vallen. "Het is echt heel riskant." Daarom heeft de Rijksdienst in maart besloten alle 48 molens stil te zetten en op zoek te gaan naar een oplossing. Tot nu toe is er drie miljoen euro beschikbaar.



Molens

De drie molens in Brabant zijn molens waar geen geld mee wordt verdiend. Het gaat om de Hertogin van Brabant in Drunen, De Victor in Someren en de molen Van Aerden in Nispen. Andere molens in de provincie en Nederland mogen wel gewoon draaien.