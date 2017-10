Offroad toertocht over spectaculair parcours: 'Maandag weet je waar al je spieren zitten'

VEGHEL - Toeren door de maïsvelden, springen over hoge zandbulten. Zondag is rond Veghel een grote offroad toertocht. “Het is anno 2017 wel bijzonder dat we dit kunnen doen”, zegt organisator Theo Vialle.

Vrijdags voor het evenement moet er nog heel veel werk verzet worden. Rondom Veghel, Erp, Keldonk en Zijtaart komt een 55 kilometer lang offroadparcours. De start is bij loonbedrijf Van de Beeten en daar komen een paar spectaculaire bulten. “Die zijn nu nog te heftig om over te rijden. We moeten ze eerst een beetje aftoppen”, zegt Theo.

VIDEO: Spectaculaire beelden van vorig jaar...

Een van de rijders die zondag gaat toeren is Rens van der Steen. Hij rijdt vaker dit soort toertochten. “De vrijheid onder het rijden is het mooiste. De grote maïsvelden, het losse zand, samen met andere rijders en natuurlijk de adrenaline. Het is gewoon super.”Maar is een ronde van 55 kilometer niet pittig? “Er zitten stukken asfalt in. Het is wel twee of drie keer te doen”, vertelt Rens. “Maar maandag weet je wel waar al je spieren zitten.”