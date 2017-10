Houdt het dan nooit op? FC Eindhoven geplaagd door zware blessures

EINDHOVEN - Een ongeluk komt nooit alleen, zeggen ze weleens. Nou, bij FC Eindhoven weten ze er alles van. In drie maanden tijd zijn drie spelers van de Jupiler-Leagueclub weggevallen door zware blessures: Guy Smit, Jarno Janssen en Alessio Carlone. Bovendien is Mathias Pogba, die op proef was aan de Aalsterweg, eveneens lang uitgeschakeld.

De ellende begon al vroeg dit seizoen. In een oefenwedstrijd tegen Willem II, drie maanden geleden, brak keeper Guy Smit zijn been. De botsing gebeurde in de slotfase van het duel, dat vervolgens direct werd afgefloten.



Ernstig kruisbandletsel

Vrij snel daarna kreeg Jarno Janssen bezoek van de pechduivel. Het 17-jarige talent liep ernstig kruisbandletsel op. De jongeling mocht dit seizoen voor het eerst met de A-selectie van FC Eindhoven meedoen. Of hij vóór het einde van de competitie nog inzetbaar is, is de vraag.



Door Alessio Carlone kan voorlopig ook een groot kruis worden gezet. De Belg raakte woensdag zwaar aangeslagen op de training. Hij is net als Janssen geveld door een kruisbandenblessure.



Mathias Pogba moest eerder deze week eveneens voortijdig afhaken tijdens de training. De wat minder begaafde broer van Paul scheurde zijn achillespees af. Hem zien ze in Eindhoven waarschijnlijk nooit meer terug.



Gebakken peren voor nieuwe trainer

Ondertussen zit Wilfred van Leeuwen met de gebakken peren. De man, die aan zijn eerste jaar als trainer van de blauw-witten bezig is, vindt het vooral sneu voor de spelers zelf.



Carlone bijvoorbeeld. De middenvelder is afkomstig van FC Den Bosch en hij wil zich zo graag bewijzen. Eerder dit seizoen maakte hij in de laatste minuut van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk het enige doelpunt en dat betekende gelijk de eerste overwinning voor zijn ploeg.



Van Leeuwen, op de site van FC Eindhoven: “We waren woensdag met een positiespelletje bezig toen Alessio na een duel met Tibo van de Velde viel. Het was knak en klaar. Echt triest voor die gozer. Een aardige jongen, een goede voetballer. Zo’n blessure is altijd vervelend en nu zeker vanwege de situatie waarin hij zat. Dan komt dat dubbel zo hard aan.”



Druk programma

Maar goed, er is geen tijd om bij de pakken neer te zitten. FC Eindhoven wacht zelfs drie wedstrijden in acht dagen tijd. Vrijdagavond gaat de formatie van Van Leeuwen op bezoek bij de nummer twee van de ranglijst, Fortuna Sittard; dinsdagavond wacht het KNVB-bekerduel met FC Twente en volgende week vrijdag ontvangt FC Eindhoven de huidige koploper in de Jupiler League, Ajax.



Van Leeuwen wanhoopt niet: “We maken progressie en ik ben tevreden over hoe het gaat.” Geluk bij een ongeluk is dat Nicky Kuiper wel fit is en weer deel uit maakt van de selectie.