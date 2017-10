Willem II op voorsprong tegen tien man van FC Groningen [LIVE]

GRONINGEN - Willem II kan de punten hard gebruiken. De Tilburgers bivakkeren in de onderste regionen van de eredivisie. Erwin van de Looi speelt vanavond met zijn ploeg in en tegen Groningen. Hieronder mis je niets van het verloop van dat duel.

De eerste kans was voor de Tilburgers. Thom Haye raakte met een schot van afstand in de derde minuut de onderkant van de lat.



Willem II had de zaken in de eerste twintig minuten keurig op orde en kwam niet in de problemen. Groningen kwam dat wel. Ajdin Hrustic maakte na 23 minuten op domme wijze hands en kreeg zijn tweede gele kaart. Een meer dan terechte beslissing van de scheidsrechter.Het duurde niet lang voordat Willem II van dit numerieke voordeel profiteerde. Fran Sol, wie anders, zette de bezoekers op voorsprong.