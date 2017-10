Bibi Damen (16) een succesnummer in de 390cc-klasse: de enige vrouwelijke motorcoureur in Jerez

JEREZ - Los van de pitspoezen, blijft de auto- of motorsport over het algemeen een uitgesproken mannending. Ook Bibi Damen uit Waalwijk heeft dit vaker gehoord, maar ze is het er 'natuurlijk' niet mee eens. Ze is 16 en bewijst nu al dat ook meisjes en vrouwen op de motor meetellen. Sportief welteverstaan. Ze is komende weekend de enige vrouw tussen alle mannelijke coureurs in Jerez.

Bibi moet wel goed zijn, want ze maakt deel uit van de Nederlandse equipe, die dit weekend op het wereldbekende circuit van Jerez met haar KTM-motor meedoet aan het wereldkampioenschap in de 390cc-klasse. “Ik kan met de besten meekomen”, klinkt het verre van arrogant.



'Kans pakken'

Of ‘we’ ook met de mondiale titel uit Spanje terugkeren? “Ik ga zeker mijn best doen, al denk ik dat het wereldkampioenschap net te hoog is gegrepen. Maar ik ga ervoor. Er zit een kans in en dan wil ik die ook pakken.” Het zegt alles over de instelling van de Waalwijkse, die echt uitkijkt naar de krachtmeting op Jerez. “Dit is helemaal geweldig. Ik wil hogerop en nu kan ik dit laten zien te midden van andere nationale teams, die eveneens uit de beste rijders van dat land bestaan”, zo vertelt het racetalent.



Maar waarom zit een meisje van 16 op een motor en niet op bijvoorbeeld een paard? En waarom doet Bibi niet mee aan een teamsport?‘Vroeger’ bleek dit wel het geval te zijn geweest, zo vertelt moeder Marianne, die haar dochter uiteraard overal volgt. “Het is zeven jaar geleden begonnen. Op een minibike. Niet zo hard als nu weliswaar, maar toch. Toen was het ook grappig. Sindsdien is het een stuk serieuzer geworden en is ze als het ware meegegroeid. De circuits worden groter, de motoren worden groter. Het gaat steeds harder, maar gelukkig wen je eraan. Ze doet niet onder voor de mannen, telt gewoon mee.”Allemaal leuk en aardig, maar staat moeder nooit doodsangsten uit? “Af en toe hou ik inderdaad mijn hart vast, als ik eerlijk moet zijn”, zegt Marianne, die echter de laatste zal zijn om haar dochter haar grootste hobby af te nemen. “Ze vindt het gewoon heel leuk om te doen en bovendien kan ze nog altijd terug naar de hockeyclub.”Vooralsnog wil Bibi hiervan niet weten. De Waalwijkse heeft haar zinnen gezet op een succesvolle loopbaan als motorracer. “Ik sta al in de top vijf van ons land en wil blijven presteren. Verder kan ik laten zien dat ook meisjes en vrouwen in de motorsport goed voor de dag kunnen komen.”Ze moet die strijd dit weekend alleen voeren, omdat ze op het circuit van Jerez echt de enige vrouwelijke deelnemer is. Voordeel is wel dat het een uitgelezen mogelijkheid is om zich ook in de kijker te rijden van… sponsors. Maar zo makkelijk ligt dat niet, vertelt haar moeder.“Het is een dure sport en ook om die reden denk ik wel eens: was ze maar op hockey gebleven. Je zou inderdaad verwachten dat bedrijven voor haar in de rij staan, maar die stellen zich nog terughoudend op. Ze mogen zich echter altijd melden”, aldus Marianne. Bibi onderschrijft uiteraard haar woorden.