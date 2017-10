Ontsnapte gedetineerde van psychiatrische afdeling Vught opgepakt in binnenstad Eindhoven

EINDHOVEN - De man, die afgelopen zondag wegliep van de Forensisch Psychiatrische Afdeling van het GGZ-Zorgpark in Vught, is donderdagmiddag aangehouden in de binnenstad van Eindhoven. De 47-jarige gedetineerde ontsnapte van de gesloten afdeling. Burgernet stuurde een oproep om uit te kijken naar de man, en zelf geen actie te ondernemen.

Agenten zagen de man donderdag op straat in het centrum van Eindhoven. Hij is teruggebracht naar de penitentiaire inrichting in Vught. Waar hij in de tussenliggende periode is geweest, is niet duidelijk.