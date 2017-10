Modezaak al voor vijfde keer doelwit van inbrekers: 'We zijn er ontzettend klaar mee'

REUSEL - Inbrekers hebben donderdagnacht een snelkraak gepleegd op modezaak Only for Men in Reusel. Dit is al de vijfde keer in een half jaar tijd dat er is ingebroken bij de winkel. De politie heeft dezelfde nacht drie verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 20, 21 en 23 jaar uit Almere.

“We vinden het heel vervelend. Iedereen is in rep en roer”, vertelt manager Peter de Krom. Volgens hem ligt de hele pui eruit. Er zijn meerdere jassen en kledingstukken gestolen. “Reusel is toch een klein dorp, dus mensen krijgen er al snel iets van mee. Buren komen even hun steun betuigen. Heel sympathiek.”



“We zijn er ontzettend klaar mee”, zegt assistent-manager Roy de Graaf. “In een half jaar tijd is er zeven keer ingebroken bij winkels aan de Brink, het plein waar we zitten. En dus vijf keer bij ons. We hebben de winkel al maximaal beveiligd, maar ik ben bang dat we nu toch ook aan de rolluiken moeten geloven.”



Geliefde jassen

Volgens De Graaf hebben de dieven het met name gemunt op jassen. “Die nemen ze iedere keer vooral mee. En verder wat ze op de terugweg nog mee weten te grissen. Ik schat dat het er dit keer een stuk of vijftien zijn.”

De daders gingen er vandoor in een donkere Volkswagen Golf. De politie hield de verdachten in een andere auto aan op de N269 tussen Reusel en Hilvarenbeek. Deze auto is in beslag genomen. Het drietal zit voorlopig vast. Naar de Volkswagen wordt gezocht.