Lozano wel, Bergwijn mogelijk niet met PSV tegen Heracles

EINDHOVEN - Hirving Lozano kan zondag met PSV meedoen in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De Mexicaanse spits is voldoende hersteld van een blessure aan zijn elleboog. Hij liep het kwetsuur op tijdens een training bij de nationale ploeg van Mexico. Lozano miste daardoor het uitduel van PSV met VVV, dat 'desondanks' in 2-5 eindigde.

Lozano is dus wel inzetbaar; of aanvaller Steven Bergwijn ook van de partij is, is zeer de vraag. Hij verscheen vrijdag wegens een blessure niet op het trainingsveld. ”Een twijfelgeval”, zei PSV’s trainer Phillip Cocu over Bergwijn.



'Stapje afstand'

PSV begint de negende competitieronde met een voorsprong van vijf punten op Ajax en Feyenoord, die elkaar zondag ontmoeten in de Rotterdamse Kuip. Cocu: “Wij kunnen weer een stapje afstand nemen op de concurrentie als wij zondag winnen. Die kans moeten wij grijpen.”











