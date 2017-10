Raad van State: aanpak Fort Oranje terecht, ontruiming mag door

DEN HAAG - De sluiting en ontruiming van camping Fort Oranje in Rijsbergen kan doorgaan. De Raad van State heeft dat vrijdag bepaald in een spoedprocedure die was aangespannen door een aantal bewoners en de eigenaar.

De geconstateerde problemen met brandveiligheid, volksgezondheid en openbare orde wegen zwaarder dan de belangen van de bewoners en de exploitant van de camping, aldus de uitspraak.



Probleemcamping

In juni nam de gemeente Zundert het beheer van de probleemcamping over. De gemeente wil de grote camping saneren, omdat veel bewoners er in erbarmelijke omstandigheden leven en er veel criminaliteit is. Eind juli werd al een begin gemaakt met de ontruiming, die in december afgerond moet zijn.

Voor Burgemeester Poppe-de Looff is de uitspraak een bevestiging dat de gemeente op de goede weg is. “We hebben het beheer overgenomen om in alle rust te kunnen werken aan de herhuisvesting in het belang van de bewoners.”



Fort Oranje kreeg volop aandacht als probleemcamping door een serie op televisiezender SBS. Op het terrein woonden naar schatting 940 mensen.



Jeroen Pols, juridisch adviseur van eigenaar Cees Engel, blijft bij het standpunt dat de gemeente Zundert het beheer van de camping niet mocht overnemen om de camping te sluiten. "De familie Engel wilde zelf al de camping sluiten. Het is een bizarre uitspraak, maar ik had niet anders verwacht. Het is doorgestoken kaart."