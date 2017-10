Ontroerend! Bewoners zorgcentrum werven zelf personeel: 'Iemand die begrijpt hoe wij ons voelen'

De bewoners laten in het vacaturefilmpje weten wat nodig en belangrijk voor ze is (beeld: Woonzorgcentrum Sint Anna)

BOXMEER - Het woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer is op zoek naar nieuw personeel. Maar, dachten ze, in plaats van een standaard advertentie in de krant pakken we het nu eens anders aan. Alle bewoners van het zorgcentrum werd gevraagd wat zij belangrijk vinden bij iemand die hen verzorgt. Een ontroerend filmpje is het resultaat. "Ik zou het fijn vinden als je humor hebt, dan is het ijs al meteen grotendeels gebroken. Want het is niet altijd prettig om voor iedereen open en bloot te staan."

Alsof ze niet anders doen. Zonder schroom praten de ouderen in de camera en vertellen wat voor eigenschappen iemand moet hebben als verzorgende of verpleegkundige. Want naast de benodigde papieren moet er natuurlijk een klik zijn met de bewoners.





"Iemand die lekker aanpakt, waar je een praatje mee kunt maken, da's heel prettig", zegt een mevrouw. "Inlevingsvermogen is heel belangrijk, want sommige mensen kunnen niet meer voor zichzelf opkomen. Daarvoor ben jij hun ogen en oren."Ook humor vinden de meesten onmisbaar. "Ik hou van mensen die kunnen lachen", zegt mevrouw Fleuren. "Je moet tegen een grapje kunnen." En haar zoon voegt toe: "Ik vind het belangrijk dat iemand met wederzijds respect begrijpt hoe de mensen zich voelen hier." Sint Anna is een kleinschalig zorgcentrum en is gevestigd in een historische kasteel. Lijkt het je wel wat? Check het filmpje.