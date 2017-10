'Weinig vrouwen in nieuw kabinet, maar met Cora hebben ze wel een hele goede'

OISTERWIJK - “Het is een pittige, ondernemende vrouw. Ze is gewoon heel goed.” Oud-collega’s en partijgenoten wensen Cora van Nieuwenhuizen veel succes bij haar nieuwe uitdaging. De VVD’er uit Oisterwijk wordt waarschijnlijk minister van Infrastructuur.

Hanja Maij-Weggen was commissaris van de Koningin in Brabant toen de politica lid van Gedeputeerde Staten (GS) was. Dit was de Oisterwijkse van 2007 tot en met 2010. “Ze was voor mij een uitstekende gedeputeerde. Pittig en niet bang. En ze was altijd heel goed geïnformeerd.”



Ze vindt het jammer dat er niet veel vrouwen op een ministerpost lijken te komen. “Maar 5 van de 16 zijn vrouw, hè? Dat vind ik wel onder de maat. Maar met Cora halen dan ze wel een hele goede binnen”, zegt Maij-Weggen.

'Geliefd iemand'

De mogelijke minister had in de provincie ook onder meer Infrastructuur in haar portefeuille. “Ze kwam goed voor haar zaken op. Ze werd ook erg gewaardeerd. Ze was een graag gezien en geliefd iemand”, zegt haar oude baas. “Ik vind haar gewoon heel goed. Dat vakgebied kun je rustig aan haar overlaten.”



Marc Schoenmakers is gemeenteraadslid in Oisterwijk. En dit heeft hij te danken aan Van Nieuwenhuizen. “Ze vroeg of ik wat wilde gaan doen voor ruimtelijke zaken. Dat wilde ik wel, maar niet te veel. Maar toen ging het opeens zo snel met haar carrière. Voordat ik het wist, deed ik heel ruimtelijke zaken namens de fractie.”



'Die eindigt als minister'

Van Nieuwenhuizen was van 1994 tot 2006 actief in de politieke arena van Oisterwijk. Schoenmakers kent haar als een inspirerende en motiverende vrouw. “We hebben toen al wel eens tegen elkaar gezegd: ‘waarschijnlijk eindigt die als minister’. We zagen dat ze meer in haar mars had dan alleen gemeentepolitiek.”



En wie weet kan hij als oude bekende meteen een slaatje slaan uit haar benoeming. “Oisterwijk is ook Moergestel en dat is nu vooral bekend om de files. Dat is wel een route waar iets aan mag gebeuren.”