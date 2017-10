Man met hamer gaat gastvrouw klooster Tilburg te lijf

TILBURG - De politie is op zoek naar een man die de gastvrouw van het klooster aan de Oudedijk in Tilburg ernstig bedreigde. Met een hamer en hond ging hij de vrouw achterna.

De man belde op zeven oktober aan het begin van de middag aan bij het klooster. De vrouw deed open en zag de man staan met zijn hond. Vervolgens liep hij naar binnen en schold de vrouw uit.



Slachtoffer kon zich verstoppen

Hij haalde een hamer met rood handvat tevoorschijn en dreigde de gastvrouw te slaan. Het slachftofffer wist zich te verstoppen en riep om hulp. Na een paar minuten droop de man af.



De man is tussen de 25 en 35 jaar oud en ongeveer één meter tachtig lang. Hij had een zwarte jas aan tot zijn knieën. Hij heeft kort donker haar en een verzorgde stoppelbaard. De hond die hij bij had was een rottweiler.



Mensen die weten om welke man het gaat, kunnen zich melden bij de politie 0900-8844