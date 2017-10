Vijfde verdachte mishandeling transgender Jessica moet van OM zes jaar cel in

DEN BOSCH - Justitie heeft vrijdag een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen de laatste man die er van verdacht wordt dat hij betrokken was bij de zware mishandeling van de prostituee en transgender Jessica in een parkeergarage in Best.

Eerder eiste justitie tegen vier andere verdachten straffen tot zeven jaar. De mannen lokten Jessica in februari naar een parkeergarage in Best voor en seksafspraak. Daar aangekomen werd ze ruim twee uur lang zwaar mishandeld terwijl geprobeerd werd haar huis leeg te halen. De verdachten hadden namelijk van een ex van Jessica gehoord dat ze veel geld in huis zou hebben.







LEES OOK: 'Ik heb gevraagd een kogel door mijn kop te schieten, dan was alles voorbij'