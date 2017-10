Grote drukte op de weg door herfstvakantie, veel files

EINDHOVEN - Door de herfstvakantie moet het verkeer vrijdag tijdens de avondspits rekening houden met flinke files. Het noorden van Nederland heeft vanaf nu vakantie, terwijl de schoolregio's midden en zuid juist terugkeren, omdat de vrije week er bijna op zit. Rond vijf uur stond er dik driehonderd kilometer file.

Op de A58 moet rekening worden gehouden met vertraging. Van Breda richting Tilburg stond rond kwart voor vijf tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof een file van maar liefst negen kilometer.



De andere kant op, tussen Best en Oirschot, staat drie kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Verderop, tussen Tilburg Centrum-Oost en Tilburg Reeshof staat het over vier kilometer stil. Ook tussen Tilburg Reeshof en Bavel is sprake van een korte file.



De A2 van Maastricht-Noord richting Eindhoven is over vijf kilometer gestremd tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp.



Op de A59 tussen Waspik en en knooppunt Hooipolder staat eveneens file, net als op de A16 van Antwerpen naar Breda, tussen industrieterrein Breda en en knoopunt Galder.