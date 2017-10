Joshua Brenet niet gebukt onder racistische taal VVV-fans: 'Het gebeurt vaker'

EINDHOVEN - “Natuurlijk heb ik reacties gekregen, maar iedereen adviseerde me het over te laten gaan. Dat advies heb ik ook ter harte genomen, je moet verder kijken.”

Joshua Brenet gaat niet gebukt onder de racistische taal, die fans van VVV afgelopen zondag uitkraamden. De PSV-verdediger werd uitgemaakt voor ‘kankerneger’. Brenet: “Ik ben blij dat er zo is gehandeld nadat die beelden naar buiten zijn gekomen. Er is goed opgetreden. Meer dan dat kunnen ze niet doen.”



“Wat het met mij doet? Het was niet de eerste keer dat dit me is overkomen en het zal ook niet de laatste keer zijn. Racisme is er nu eenmaal. Veel meer kan ik er niet van zeggen. Wat moet ik er verder mee? Veel mensen doen er van alles aan om dit te bestrijden, maar ik verwacht niet dat zulke incidenten een, twee, drie zullen verdwijnen. Mede daarom moet je er vooral niet te veel aandacht aan schenken. Het is, gaat en blijft”, aldus de verdediger.Zijn trainer, Phillip Cocu, ging in de aanloop naar de competitiewedstrijd van zondag tegen Heracles eveneens in op de onfrisse taferelen. “Ik had gehoopt dat we dit soort dingen in ons land, met zijn multiculturele samenleving, achter ons zouden kunnen laten. Voor sommige mensen blijkt dat heel moeilijk. Dat is zonde.""Laten we met respect met elkaar omgaan, dat verdient ieder mens. Als iedereen dat doet, dan gebeuren zulke incidenten niet. Kwetsen van een ander brengt altijd gevolgen met zich mee. Ik hoop dat dit in de toekomst achterwege kan blijven, dan zouden we als Nederland een voorbeeld kunnen zijn.”Voor zijn spelers hebben de onacceptabele taferelen geen blijvende gevolgen, zo liet Cocu ook weten. De trainer: “Dat verwacht ik tenminste niet.”