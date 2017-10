Ireen Wüst gaat voor driemaal Olympisch goud en daarna nog eens twee jaar schaatsen

HEERENVEEN - Wat kan Ireen Wüst eigenlijk wel uit haar evenwicht brengen? De schaatsster uit Goirle is al jaren amper te kloppen en ook aan de vooravond van het Oympische seizoen maakt ze nog lang geen verzadigde indruk. Deze vrijdag was in Heerenveen de presentatie van haar team, dat nog één jaar wordt gesponsord door JustLease.nl.

Hoe slaag je erin om scherp te blijven, is dat niet lastig?



“Dat is misschien wel moeilijk, maar ik zie het vooral als een leuke uitdaging. Ik wil me graag elk jaar weer verbeteren én winnen. Schaatsen is en blijft mijn passie en dan heb ik er veel voor over om het beste uit mezelf te halen. Het liefst heb ik dan dat het elk jaar weer een stapje beter gaat.”



Wijzen de eerste tekenen daar ook op of is het hiervoor nog te vroeg?



“De resultaten van tests tijdens de afgelopen zomer zien er beter uit dan die van vorig jaar. Dat biedt dus vertrouwen. In de wedstrijden zal het er uit moeten komen, maar als je een goede zomer hebt gedraaid, dan sta je al met 1-0 voor.”



Het duurt nog even, maar je wil dit seizoen vooral pieken tijdens de Olympische Spelen van volgend jaar februari in Pyeongchang, Zuid-Korea. Kan je je daar overtreffen?



“Vier jaar geleden won ik in Sotsji vijf medailles, waaronder twee gouden. Als ik in Zuid-Korea driemaal goud pak, op de vijftienhonderd meter, de drie kilometer en de ploegen achtervolging, dan doe ik het naar mijn gevoel beter. Het is wel mijn doel. Ik ga er in ieder geval voor en kan het ook voor elkaar krijgen als ik goed in vorm ben. Mogelijk zit er op andere afstanden nog meer in het vat.”



Terug naar het begin van dit verhaal: niets of niemand lijkt je te kunnen verontrusten. Was je zelfs niet geschrokken van het besluit van de sponsor van je team om ermee te stoppen?



“Mijn focus ligt volledig op de Olympische Spelen. Vier jaar geleden wist ik ook al vóór de Spelen dat TVM er bij mijn toenmalig team zou ophouden. Dat had echter weinig invloed op mijn prestaties en ik ga er vanuit dat dit nu niet anders zal zijn. Hoe de toekomst er in april uit gaat zien, na ‘Pyeongchang, dat zien we dan wel weer.”



En daarna, ga je dan voor een vijfde Olympisch avontuur?



“Ik ga nog sowieso twee jaar door. Maar het moet heel gek lopen wanneer de Spelen van 2018 niet mijn laatste zullen worden. Ik ben er wel uit.”