Boksers hebben het zwaar in Box Cup in Eindhoven: 'Het niveau is heel erg hoog'

EINDHOVEN - Twee van de vier Brabantse deelnemers zijn in de eerste ronde al uitgeschakeld in de Box Cup in Eindhoven. Alicia Holzken uit Son en Nasser Shala uit Eindhoven liggen uit het toernooi. De Eindhovenaar Aito Koster wist wel zijn eerste partij te overleven. Rick de Nooijer uit Roosendaal bokst morgen. De Box Cup is het grootste bokstoernooi in Nederland met olympische status.

Donderdag zei Holzken nog dat ze voor een gouden medaille ging. Maar de eerste horde bleek toch een te grote. Ze had daarbij de pech dat ze direct een van de zwaarste tegenstanders lootte.



Holzken baalde na afloop flink van het verlies: "Ze was zeker niet te goed voor mij. Ik zat de eerste en tweede ronde helemaal vast. Pas in de derde ronde kwam ik los."





Aito Koster wist in een gelijkopgaande partij wel te winnen van de Ier Gary McKenna. Een knappe prestatie, McKenna wordt gezien als een van de topvechters van het boksgekke Ierland.Dirk Renders van de toernooi-organisatie benadrukt dat het geen schande is dat de Brabanders het zwaar hebben. "Absolute toplanden als Rusland, Ierland en Mongolië hebben hun beste boksers meegenomen. Dat zie je in de wedstrijden. Het niveau is heel erg hoog.""Je ziet dat de Nederlandse boksers enorm in de lift zitten, maar tegen de absolute toplanden moeten ze het nog afleggen", aldus Renders.