Varkens en kippen stoten in Brabant minder ammoniak uit

EINDHOVEN - De uitstoot van ammoniak door varkens- en kippenbedrijven in Brabant daalt. De uitstoot door melkkoeien- en geitenbedrijven stijgt.

Dat blijkt uit een website die de provincie Brabant online heeft gezet. Vorige week lanceerde de provincie al een website waar je op kon zien hoe het staat met natuur, water en milieu in de provincie. Nu is daar informatie over agrofood bij gekomen.



Milieumaatregelen

De verlaging van de uitstoot door varkens- en kippenbedrijven komt omdat sinds de jaren negentig stallen boeren verplicht zijn milieumaatregelen te nemen. Dat het bij de koeien en de geiten meer werd komt omdat er veel meer vergunningen voor die dieren werden afgegeven.



Als gevolg van de verminderde uitstoot blijkt uit de grafieken dat ook de stank van varkens- en kippenbedrijven is afgenomen, terwijl die van geitenbedrijven is toegenomen. Voor koeienbedrijven worden geen geurcirkels gemaakt.



Fijnstof

Als het gaat over de uitstoot van fijnstof blijkt dat die bij varkens minder is geworden, want de luchtwassers die ammoniakuitstoot tegen gaan vangen ook fijnstof af. Omdat kippen niet meer in legbatterijen zitten maar steeds vaker rond lopen is daar de fijnstofuitstoot toegenomen.



De agrofood-website bevat veel meer weetjes over dierenaantallen die veelal bekend zijn, zoals dat de helft van alle Nederlandse varkens in Brabantse stallen zit. Het is vooral een database voor iedereen die geïnteresseerd is dierenaantallen, uitstoot van schadelijke stoffen en de invloed daarvan op de omgeing.